3 Kişi Tutuklandı, 2 Kişiye Adli Kontrol
Soruşturma kapsamında yapılan işlemler şöyle:
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Havuz enerji odasının inşasını yapan ve elektrik aksamının montaj ile tamir işlerini üstlenen 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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2 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.
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1 kişi ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
Toplam 28 Kişinin İfadesi Alındı
Adalet Bakanı Tunç’un açıklamasına göre, şimdiye kadar:
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2 kişi müşteki olarak,
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20 kişi bilgi amaçlı,
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6 kişi ise şüpheli sıfatıyla ifade verdi.
Soruşturmanın, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla kapsamlı şekilde devam ettiği bildirildi.
Olayın Geçmişi
Manisa’da yaşanan olayda, belediye başkanı Ferdi Zeyrek elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirmişti. Kamuoyunda büyük üzüntü yaratan bu trajedi sonrası başlatılan yargı süreci titizlikle takip ediliyor.