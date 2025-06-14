Kaza, öğle saatlerinde Kilis-Hatay kara yolunun 40'ıncı kilometresinde yaşandı. H.D kontrolündeki 31 NCT 17 plakalı otomobil ile M.K yönetimindeki 27 APH 418 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine ihbar etti. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk gönderildi. Sağlık görevlileri yaptıkları ilk kontrolde her iki sürücü ile otomobillerde olan 6 kişinin yaralandığını tespit etti. Yaralanan 8 kişi, ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken kazaya dair soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA