Kalecik Belediyesi, yaz tatilinin yaklaşması sebebiyle hem dini bilgileri öğrenmek hem tatili verimli geçirmek için Temel Dini Eğitim Kursu kayıtları almaya başladı.

Yaz tatilini hem eğlenerek hem öğrenerek geçirmek isteyen 8-13 yaş arası çocuklar 16 Haziran Pazartesi gününe kadar kayıt olabilir. Kursta Temel Dini Eğitim Kursu kapsamında dininin temellini öğrenecek.

Kalecik Belediyesinin kendi hesabından yaptığı paylaşım şöyle: "Çocuklarımızın Manevi Dünyası İçin Güzel Bir Başlangıç. 8-13 yaş arası çocuklarımız için Temel Dini Eğitim Kursu kayıtlarımız başlıyor. Birlikte öğrenip birlikte büyüyelim." denildi.