İran ve İsrail'in birbirlerine düzenledikleri füze saldırıları sonrasında dünya liderleri açıklama yapmaya devam ediyor.

Son olarak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, İsrail'in kendini savunma hakkı olduğunu söyledi, bölgede bulunan Fransa vatandaşlarının korunmasına yönelik gerekli tüm adımların atılacağını vurguladı.

Diğer ülke liderleriyle görüştüğünü aktaran Macron, bölgedeki herkes için barış ve güvenliğin temel ilkeleri olduğunun atını çizdi.

Emmanuel Macron, bu sabah Ulusal Savunma ve Güvenlik Konseyi'ni topladığını söyledi, "Fransa, İran'ın devam eden nükleer programını defalarca kınadı ve buna karşılık olarak tüm uygun diplomatik önlemleri aldı. Bu bağlamda Fransa, İsrail'in kendini savunma ve güvenliğini sağlama hakkını bir kez daha vurgulamaktadır. Bölgenin tamamının istikrarını tehlikeye atmamak için, tüm tarafları azami itidal göstermeye ve gerilimi düşürmeye çağırıyorum. İsrail'in İran'a ve nükleer programına yönelik saldırılarının ardından bu sabah Ulusal Savunma ve Güvenlik Konseyi'ni topladım. Bölgedeki vatandaşlarımızın ve diplomatik ve askeri misyonlarımızın korunması için gerekli tüm adımlar atılacaktır. Ayrıca, milli topraklarımızın ve vatandaşlarımızın korunmasını sağlayacak her türlü tedbir uygulanacaktır. Fransa, Yakın ve Ortadoğu'da gerginliğin azaltılması için tüm ortaklarıyla birlikte çalışmaya hazırdır. Bugün Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Ürdün Kralı, Birleşik Arap Emirlikleri Başkanı, Katar Emiri, Almanya Başbakanı, İngiltere Başbakanı ve ABD Başkanı ile görüştüm. Bölgedeki herkes için barış ve güvenlik temel ilkemiz olmaya devam etmelidir." ifadelerine yer verdi.

