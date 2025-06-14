Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal sosyal medya hesabından Türk Jandarma Teşkilatının 186'ıncı yılını kutladı.

"Jandarma kanun ordusudur"

Milletvekili Tanal'ın konuya ilişkin ifadeleri şöyle: "Türk Jandarma Teşkilatı bugün 186 yaşında! 14 Haziran 1839’da Tanzimat Fermanı sonrası kurulan Jandarma, modern anlamda iç güvenliği sağlayan ilk kurumsal yapıdır. 186 yıldır köyde, kasabada, sınırda, dağda, bayırda halkın huzuru ve kamu düzeni için görev başında.Jandarma sadece bir kolluk gücü değil, aynı zamanda kanun ordusudur. Yani silahını, yetkisini ve varlığını doğrudan anayasa ve yasalardan alır. Görevi; yasayı uygulamak, vatandaşın hakkını korumaktır. Fedakârlıkla, cesaretle ve sadakatle görev yapan, gerektiğinde canı pahasına vatanı koruyan tüm Jandarma personeline sonsuz minnetle." dedi.