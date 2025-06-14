Çamlıdere Belediyesi, önceki dönemlerde özel işletme tarafından kullanılan Uluçdağı Sofrası tesisleri belediye bünyesine katıldı. İlçenin daha bir noktaya gelmesi için çalışmalarını sürdüren Çamlıdere Belediyesi, ilçeye yeni bir yer daha kazandırdı.

"İlçemize ve misafirlerimize hayırlı olsun"

Çamlıdere Belediye Başkanı Adem Ceylan'ın konuya ilişkin ifadeleri şöyle: "Çamlıdere’mize Yakışır Bir Tesis Daha Kazandırıyoruz. İlçe merkezimizde yer alan ve önceki dönemlerde özel işletme tarafından kullanılan “Aluçdağı Sofrası” tesislerinin, sözleşme süresinin sona ermesinin ardından belediyemiz tarafından işletilmesi için hazırlıklara başladık. Yürüttüğümüz kapsamlı bakım, onarım ve yenileme çalışmalarıyla birlikte, tesisimiz modern bir görünüme kavuşacak. İlçe turizmimize yeni bir soluk getirecek bu alan, hemşehrilerimize de yepyeni bir sosyal yaşam alanı sunacak. Vatandaşlarımızın keyifli vakit geçirebileceği, özellikle yöresel lezzetlerin sunulacağı bu değerli tesis, çok yakında hizmete açılacak. İlçemize ve misafirlerimize hayırlı olsun." şeklinde konuştu.