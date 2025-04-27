Yangın, saat 19.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Işıklar mevkiinde seyir halinde olan TIR'ın motor bölümünde çıktı. Ankara istikametinde seyir halinde olan TIR'ın motor kısmında başlayan alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yanan TIR ise kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: DHA