Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde dün saat 16.00 sıralarında yaşanan trafik kazasında, 9'u öğrenci toplamda 11 kişi yaralandı. Merkez Mahallesi Müdür Mehmet İslah Caddesi Cankurtaran mevkisinde, Muzaffer İ.'nin kontrolünü kaybettiği 80 DF 882 plakalı otomobil, yol kenarındaki motosiklet ve kaldırımda yürüyen yayaya çarptı. Ardından, savrulan otomobil Dursun K. yönetimindeki 80 M 6567 plakalı servis minibüsü ile çarpışarak bir aydınlatma direğine vurdu.

Kaza sırasında geri manevra yapan servis minibüsü, park halindeki başka bir otomobile çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar arasında öğrenciler de bulunuyor. 9'u öğrenci toplamda 11 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde kazanın şiddeti ve araçların birbirine çarpma anı net bir şekilde görünüyor.

Yetkililer, kazanın nedenine yönelik soruşturmayı sürdürürken, sürücülerin daha dikkatli olması gerektiği vurgulandı.