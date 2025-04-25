AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, Bursa’da gerçekleştirdiği ziyaretlerde önemli açıklamalarda bulundu. AK Parti İl Başkanlığı’nda teşkilat mensuplarıyla bir araya gelen Demir, yerel yönetim ziyaretlerinin büyük kongre sonrası planlı bir şekilde başladığını belirtti. Demir, “Bursa gibi tarihimizin ve kalkınmamızın merkezi olan bu kadim şehirde bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyorum” dedi.

“2028-2029 Hedeflerimize Kararlılıkla İlerliyoruz”

Yerel yönetimlerin saha çalışmaları hakkında bilgi alan Demir, parti olarak 2028 ve 2029 yıllarına yönelik stratejik hedefler doğrultusunda ilerlediklerini vurguladı. Bu ziyaretlerin, istişare amaçlı olduğunu dile getiren Demir, sahada yaşanan problemlere doğrudan tanık olduklarını ve çözüm odaklı çalıştıklarını ifade etti.

“CHP’li Belediyelerde Yolsuzluklarla Karşılaşıyoruz”

CHP’li belediyelerde yaşanan yolsuzluk iddialarına dikkat çeken Mustafa Demir, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ve çevresini hedef alan açıklamalarda bulundu."

Biliyorsunuz son dönemlerde özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ve çevresindeki arkadaşlarıyla birlikte, maalesef arzu etmediğimiz hem demokrasi açısından hem yerel yönetimler açısından görmek istemediğimiz, duymak istemediğimiz bir sürü gelişmeler ortaya çıktı. Rüşvet gelişmeleri, rüşvetler, yolsuzluklar, bir sürü iddialar kamuoyunu oldukça meşgul etti..."

“Bu Masum Bir Organizasyon Değil”

İstanbul’da Beykoz ve Şişli ilçelerine dikkat çeken Demir, yaşanan gelişmeleri “organize bir yapı” olarak değerlendirdi." Bu rüşvet şebekesinin mahiyetini paylaşmak açısından size söylüyorum. İstanbul'da Beykoz'a bakıyoruz... Bu böyle hani masum bir organizasyon değil. Türkiye'nin tarihi boyunca karşılaştığı en organize organizasyonla karşı karşıyayız. Neticede iş, hukuka intikal etmiştir," ifadelerini kullandı.