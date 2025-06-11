Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi milletvekillerinin oluşturduğu Yeni Yol Partisi, grup toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İsrail’in Gazze politikası, ekonomik kriz ve toplumsal adaletsizlik konularına dikkat çekti.

Mahmut Arıkan: Madleen Gemisi Umudun Simgesidir

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, İsrail’in Madleen Gemisi’ne müdahalesine tepki gösterdi. Arıkan, “Madleen Gemisi, insanlığı ve vicdanı temsil ediyor.

12 kişinin umut taşıdığı bu gemiye yapılan saldırı, İsrail’in insanlığa ne denli tahammülsüz olduğunu gösteriyor. Bu küstahlığın temelinde ise İslam ülkelerinin sessizliği yatıyor. İslam İş Birliği Teşkilatı’nın 57 üyesi, Madleen Gemisi’ndeki vicdani direnişi anlayamadı. Gazze’ye yönelik zulme karşı, her ülkeden bir yardım gemisinin katılacağı uluslararası bir insani yardım filosu kurulmalıdır” dedi.

Ali Babacan: 1 Temmuz’da Ara Zam Şart

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise ekonomik krize ve alım gücündeki düşüşe dikkat çekti. Et ve Süt Kurumu’nun Kurban Bayramı'nda elde kalan kurbanlıkları satın alacağını açıklamasına tepki gösteren Babacan, “Vatandaş kurban kesemeyecek hale gelmişse burada ciddi bir yoksulluk var demektir.

Bugün emekli maaşı 14 bin 600 lira, asgari ücret 22 bin lira. Ancak TÜRK-İŞ verilerine göre açlık sınırı 25 bin lirayı geçti. Bu şartlar altında 1 Temmuz’da asgari ücrete ve emekli maaşlarına mutlaka ara zam yapılmalıdır. Aksi halde bu, vatandaşın hakkının gaspıdır. Enflasyonun bedelini millet değil, bu iktidar ödemelidir” ifadelerini kullandı.

Ahmet Davutoğlu: Türkiye İki Kutuplu Bir Topluma Dönüştü

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise hem dış politika hem de iç sosyo-ekonomik tabloya dair değerlendirmelerde bulundu. Kuzey Afrika’daki temaslarına değinen Davutoğlu, “Fas, Tunus ve Cezayir’den binlerce kişi Gazze’ye yürüyüş başlattı.

Yeni yardım filoları yolda. Türkiye ise içerde büyük bir sosyal kırılma yaşıyor. Bu bayramda gördük ki tarım ve hayvancılık politikaları iflas etmiş durumda. Toplum, faiz ve rantla zenginleşen küçük bir kesim ile kurban etine muhtaç hale gelen milyonlar arasında bölünmüş durumda. Orta sınıf eriyor. Bir yanda tatil bölgelerine giden kuyruklar, diğer yanda Eminönü’nde ucuz alışveriş için bekleyen insanlar… Bu, Türkiye’nin gerçek fotoğrafıdır” şeklinde konuştu.