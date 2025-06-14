Karaman’ın Mümine Hatun Mahallesi’nde gece saatlerinde çıkan tartışma kanlı bitti. Kız arkadaşının evinin önüne giden Ali T., yaşanan gerginlik sonrası babası Hüseyin Göktaş (54) ve ağabeyi Mehmet Ali Göktaş’ı pompalı tüfekle vurarak ağır yaraladı. Olay sonrası Ali T. ile yanındaki Necati A. kaçtı.

Olay, saat 00.45 sıralarında 1541 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre Ali T., arkadaşı Necati A. ile birlikte kız arkadaşının evine gitti. Burada Hüseyin Göktaş ve oğlu Mehmet Ali Göktaş ile tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ali T., otomobilinden aldığı pompalı tüfekle iki kişiye ateş açarak kaçtı.

Kanlar içinde yere yığılan baba ve oğul, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Mehmet Ali Göktaş’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.