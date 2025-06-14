Aylar süren zorlu mücadelenin ardından Survivor 2025 All Star - Gönüllüler sezonu, İstanbul’daki görkemli finalle sona erdi. Ocak ayında Dominik'te başlayan ve milyonları ekran başına kilitleyen yarışma, Boğaziçi Üniversitesi Anadolu Hisarı Kampüsü’nde düzenlenen canlı finalle tamamlandı.

Finalde Ayşe Yüksel, Volkan Işık, Batuhan Karacakaya ve Adem Kılıçcı son dörde kalan isimler oldu. Halk oylamasıyla Batuhan ve Adem finale kaldı. Üç turluk final serisinde rakibini 5-4, 5-1 ve 5-1’lik skorlarla mağlup eden Adem Kılıçcı, Survivor 2025'in şampiyonu unvanını kazandı.

Survivor 2025 finalinde Batuhan Karacakaya’nın canlı yayındaki çıkışı sosyal medyada gündem oldu.

Final turunda üst üste aldığı mağlubiyetlerin ardından morali bozulan Batuhan Karacakaya, tribünlerden gelen tepkilere sinirlendi. Kendisine “Sen bittin Batuhan abi!” diye bağıran bir izleyiciye canlı yayında küfür eden Karacakaya’nın bu anları kameralara yansıdı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Batuhan Karacakaya’ya spora ve yayına uygun olmayan davranışı nedeniyle sert eleştiriler yöneltildi.