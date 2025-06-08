AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas’ta düzenlenen bayramlaşma töreninde, Türkiye’nin önümüzdeki dönemde terörsüz bir geleceğe kavuşacağını söyledi. Güler, “Aziz milletimize terörsüz bir Türkiye hediye edeceğiz. Görevimiz, kardeşlik hukukumuzu güçlendirmek ve hakikati savunmaktır” dedi.

AK Parti Sivas İl Başkanlığı’nın Buruciye Medresesi’nde gerçekleştirdiği Kurban Bayramı programında konuşan Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni Türkiye vizyonu doğrultusunda “Terörsüz Türkiye” hedefinin önemine vurgu yaptı. Güler, terör örgütünün yakın zamanda kendisini feshedip silah bırakmasının, Türkiye’nin bölgesel güç ve etkinliğini artıracağını kaydetti.

Türkiye’nin bölgesel krizlerde artık söz sahibi olduğunu belirten Güler, “23 yıldır AK Parti iktidarında ulaşım, altyapı, savunma sanayi ve sağlık gibi birçok alanda büyük yatırımlar gerçekleştirdik. Dünya, Türkiye’nin gücünü ve etkisini kabul ediyor” ifadelerini kullandı.

Güler ayrıca, “Şu anda 86 milyon vatandaşımızın gücü dünya genelinde biliniyor. Ankara’da dünyanın dört bir yanından misafirler geliyor ve Türkiye’nin gücünü görmek istediklerini söylüyorlar. Bu, ülkemizin geldiği noktayı gösteriyor” diye ekledi.

Programda ayrıca AK Parti Sivas Milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy, AK Parti İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, partililer ve çok sayıda vatandaş yer aldı.