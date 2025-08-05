CHP milletvekilleri, ağustos ayı boyunca gerçekleştirecekleri saha çalışmaları kapsamında 25 ayrı ekip halinde bugün 21 ilde sahaya indi. Bu kapsamda CHP TBMM Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ve beraberinde CHP Tekirdağ milletvekilleri Faik Öztrak, İlhami Özcan Aygun, Nurten Yontar ile CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan Edirne’de sendika, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, çiftçiler ve vatandaşlarla bir araya geldi. Temaslar öncesinde CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın ve CHP Edirne İl Başkanı Harika Taybıllı’nın da katılımıyla basın toplantısı düzenlendi.

Günaydın, meclisin kapanmasıyla milletvekillerinin saha çalışmalarına devam edeceğini belirterek, “Örneğin Türkiye'de asgari ücretliler 22 bin TL alırken ve bu tüm yıl boyunca devam ederken biz asgari ücretin 30 bin liranın üzerine çıkartılmasına ilişkin kanun teklifi verirken, onlar İklim Kanunu’nu geçirmeye gayret ediyorlar. Ya da biz 14 bin 464 TL olan en düşük emekli aylığının asgari ücret önerimiz olan 30 bin TL’ye çıkartılmasını önerirken, onlar zeytin ağaç kesilmesi ve kuralsız bir madenciliğe, vahşi bir madenciliğe, Türkiye’nin bütün tarım alanlarının, orman alanlarının, kıyılarının, meralarının açılmasına ilişkin bir kanun düzenlemesini yapmakta tereddüt etmiyorlar. Böylece Meclis’i kapattık. Şimdi iktidar milletvekilleri nerede bilmiyoruz. Kimisi yayladadır, kimisi tatildedir, kimisi yurt dışındadır. Kimisi açtıkları üniversitelerde başka işlerin peşindedirler. Ama bir kere daha söylüyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri için Meclis’in kapanması, tatilin başlaması anlamına gelmiyor. Tüm ağustos ayı boyunca arkadaşlarımız sahada olacaklar” dedi.

Sahada sorunları dinleyerek, vatandaşı erken seçim havasına sokmayı hedeflediklerini söyleyen Günaydın, “Sahada esnafın sorunları var. Sahada çiftçinin sorunları var. Sahada emekçinin sorunları var. Emeklinin sorunları var. Gençler, kadınlar, bu memlekette artık bir gelecek görmüyorlar. Ortak gelecek hayalimizi yitirdik. Türkiye’nin değerler sistemi çöktü. Bir devlet krizi yaşıyoruz. Kurumlar yerine keyfiyetin, liyakat yerine sadakatin egemen olduğu, diplomaların şakır şakır para karşılığı dağıtıldığı, Cumhuriyetin çocuklarının mülakatlarda elendiği bir düzenle karşı karşıyayız. Biz önce bu düzeni değiştirmek için birlikte yüreğimizi, aklımızı yan yana koymak zorundayız. Ve arkasından da an itibarıyla Türkiye’nin birinci partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi’nin çok büyük bir sorumluluğu vardır; muhalefet etmek çok kıymetlidir. Ancak muhalefeti ederken yerine ne koyacağımızı da göstermemiz gerekiyor. Başka bir deyişle bugün Edirne’de yapacağımız gibi; tarımın sorunu var, nasıl çözeceğiz? Esnafın sorunu var, nasıl çözeceğiz? Yaşamının geriye kalan döneminde geçim sıkıntısı yaşamak zorunda kalan emeklinin derdiyle nasıl hemhal olacağız? Bütün bu yolları göstermek, yurttaşı ikna etmek ve bir an evvel memleketi erken seçim sathı mahaline sokarak, bu iktidardan kurtulma sorumluluğumuz vardır” diye konuştu.

Günaydın, ‘sahte diploma’ konusuna da değinerek, “Türkiye’de bir diploma skandalı patladı. Bu memlekette Meclis Başkanlığı geçmişte bir vatandaşın Makedonya’da üniversitesi var. Oradan şakır şakır diploma dağıtıyorlar. Akreditasyon veriyorlar. Ve o insanlar buralarda her türlü mesleği yapmak durumunda oluyorlar. Bir başka MHP milletvekilinin İstanbul’da bir özel üniversitesi var, karısının Kıbrıs’ta üniversitesi var. Ve oralarda dağıttıkları insanların okula bile gitmeden aldıkları diplomalarla, bu insanlar Türkiye’de her türlü faaliyeti yapıyorlar. İmza sistemindeki skandallarla, sahte doktorlardan, sahte mühendislerden bahsediyoruz. İnsanların ehliyeti sahte almasından bahsediyoruz” dedi.

TÜİK tarafından açıklanan yüzde 2,06’lık temmuz ayı enflasyonuna ilişkin konuşan Günaydın, “Bence sahtekarlığın kaynağı TÜİK. Hani diyorlar ya bir yalan var, bir de kuyruklu yalan var. TÜİK kuyruklu yalan merkezi. En son ne dedi arkadaşlar enflasyon, temmuz ayı enflasyonu yüzde 2,06 imiş; böyle olunca yıllık tüketici fiyat endeksi, yani enflasyon dediğimiz oran yüzde 33’e çekilmiş. Peki enflasyon yüzde 33 ise Merkez Bankası’nın politika faizi yüzde 43. Peki bir iş adamı, bir esnaf kredi almak zorunda kaldığı zaman yüzde kaç ile kredi bulabiliyor? Yüzde 50, yüzde 55 ile ancak kredi bulabiliyor. Böyle bir iktisadi düzenin, doğru bir düzen olduğunu bilebilir miyiz? TÜİK yüzde 2,06 bulabilmek için aylık enflasyonu diyor ki bize ‘Temmuz ayında gıda fiyatları artmadı’ diyor. Arkadaşlar lütfen gidin Edirne’de bir kilogram kiraz sorun. Bir kilogram kirazın fiyatı 150 ila 400 TL arasında değişiyor. İnsanlar kiraz yiyemiyorlar. Dolayısıyla ‘Gıda fiyatları artmadı’ diyebiliyorlar. Bir kilogram kıymanın fiyatı ne kadar? 750 lira bir kilogram kıymanın fiyatı ve dünyada tarımın başladığı topraklar, gıda enflasyonunda dünyada ilk üçe girmiş. 600 bin kamu işçisini inim inim inlet ve en sonunda allem küllem ederek bir sözleşmeyi dayattılar. Bu düzen devam edemez. Türkiye lime lime dökülüyor. Yurttaşın tahammül edecek gücü kalmadı” diye konuştu.