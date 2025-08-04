CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, terörsüz bir Türkiye hedefi doğrultusunda kurulacak komisyonun çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Emir, komisyonun adının, amacını doğru yansıtması gerektiğini belirterek, “Bu komisyonun adında ‘Demokrasi’ ve ‘Adalet’ kavramları mutlaka olmalıdır. Çünkü demokrasi ve adalet olmadan Türkiye'de kardeşliği ve toplumsal barışı kalıcı hale getiremeyiz” dedi.

"Komisyon Meclis çatısı altında şeffaf şekilde çalışmalı"

Emir, özellikle Kürt sorunu ve demokratikleşme konularının ele alınacağı bir komisyonun Meclis çatısı altında kurulmasının önemine dikkat çekerek, “Bu süreçte sadece milletvekilleri değil, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler, şehit yakınları, gaziler ve kanaat önderleri de görüşlerini ifade edebilmeli. Ancak bu şekilde toplumsal mutabakat sağlanabilir” diye konuştu.

"Demokrasi, adalet ve özgürlükler yeniden yeşertilmeli"

Komisyonun, nitelikli çoğunlukla karar alması yönündeki önerilerinin kabul edildiğini hatırlatan Emir, komisyonun adının yanı sıra nasıl çalışacağı, gündeminin nasıl belirleneceği ve karar alma süreçlerinin şeffaf olması gerektiğini vurguladı. Emir, “Bu komisyon, özgürlüklerin genişletildiği, anayasa kararlarının çiğnenmediği ve Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulan bir sürecin merkezi olmalı” ifadelerini kullandı.

CHP'nin isim önerisi: Demokrasi, Adalet ve Toplumsal Mutabakat Komisyonu

CHP olarak komisyona dair isim önerilerini de paylaşan Emir, “Bizim önerimiz ‘Demokrasi, Adalet ve Toplumsal Mutabakat Komisyonu’ şeklindedir. Ancak en azından 'Demokrasi' ve 'Adalet' kelimeleri bu isimde mutlaka yer almalıdır” dedi.

"Kapalı kapılar ardında yürütülecek süreçte yer almayız"

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’in komisyon toplantılarının basına kapalı yapılacağına dair açıklamasına da yanıt veren Emir, “Komisyonun şeffaf çalışması ilkesel bir duruştur. Şeffaflığın olmadığı yerde olmayız” dedi.

“CHP, doğru olanın yanındadır”

CHP olarak komisyonun halkın gözü önünde, dürüst ve kapsayıcı şekilde çalışması gerektiğini savunduklarını belirten Emir, “Eğer amaç demokrasi çıtasını yükseltmek, adaletsizlikleri gidermek ve toplumsal barışı inşa etmekse biz bu komisyonun parçası oluruz. Ancak dar gündemlerle, kapalı kapılar arkasında yürütülecek bir süreç olursa CHP böyle bir yapının yanında yer almaz” ifadelerini kullandı.