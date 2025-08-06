Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada sürücü Adem Cankurt hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, gece geç saatlerde ilçeye bağlı Şehit Halis Şişman Mahallesi'nde meydana geldi. Adem Cankurt yönetimindeki 48 AIA 715 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Cankurt ve yanındaki Muhammet Mahçopur, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılıp, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yapılan kontrolde sürücünün yaşamını yitirdiği belirlenirken, ağır yaralı Mahçopur ise hastaneye kaldırıldı. Cankurt'un cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından hastane morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.