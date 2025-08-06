Bugün İstanbul'a gelerek konser veren dünyaca ünlü isim Jennifer Lopez'in bir önceki Mısır konserinde aşk sürprizi yaşandı.

EVLİLİK TEKLİFİ GÖRÜNTÜLENDİ

Mısır'daki konserde DJ'lik yapan Mert Aydın, konser sonrası sürpriz bir evlilik teklifinde bulundu.

Ünlü DJ bir süredir birlikte olduğu Fatma Savk'a evlenme teklif etti. Romantik anlar konserde bulunan izleyicilerin telefon kameralarına yansıdı.

Çiftin bu romantik anlarından sonra herkesin aklına Merve Boluğur geldi. DJ Mert Aydın ile geçmişte evlenip boşanan Boluğur'un 'Aşkı yine bulamadığı' konusunda sosyal medyada hayranları dert yandı.