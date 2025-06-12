TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkan Vekili Celal Adan’ın başkanlığında toplandı ve Meclis’in yeni yönetim kadrosu oylandı.

Meclis Başkan Vekilleri Belirlendi

TBMM Başkanlık Divanı'nda görev yapacak dört Meclis Başkan Vekili şu isimlerden oluştu:

Bekir Bozdağ (AK Parti - Şanlıurfa)

Tekin Bingöl (CHP - Ankara)

Celal Adan (MHP - İstanbul)

Pervin Buldan (DEM Parti - Van)

Yeni İdare Amirleri Göreve Başladı

TBMM'nin yeni idare amirleri de belli oldu. Görev alacak isimler şu şekilde:

Hasan Turan (AK Parti - İstanbul)

Alpay Özalan (AK Parti - İzmir)

İbrahim Eyüpoğlu (AK Parti - Şanlıurfa) ABB'den gençlere Kişisel Gelişim Merkezi hizmeti İçeriği Görüntüle

Harun Özgür Yıldızlı (CHP - Kocaeli)

Sermet Atay (MHP - Gaziantep)

Saliha Aydeniz (DEM Parti - Mardin)

Katip Üyeler Listesi de Açıklandı

Katip üyelik görevine seçilen milletvekilleri ise şöyle:

İshak Şan (AK Parti - Adıyaman)

İbrahim Yurdunuseven (AK Parti - Afyonkarahisar)

Kurtcan Çelebi (AK Parti - Ankara)

Rümeysa Kadak (AK Parti - İstanbul)

Adil Biçer (AK Parti - Kütahya)

Havva Sibel Söylemez (AK Parti - Mersin)

Nurten Yontar (CHP - Tekirdağ)

Müzeyyen Şevkin (CHP - Adana)

Nermin Yıldırım Kara (CHP - Hatay)

Yasin Öztürk (İYİ Parti - Denizli)

Mustafa Bilici (Yeni Yol Partisi - İzmir)

TBMM’de Görev Dağılımı Tamam, Gözler Yeni Yasama Döneminde

Yeni Başkanlık Divanı’nın göreve başlamasıyla birlikte TBMM’de yasama faaliyetleri daha da hız kazanacak. Her partiden temsiliyetin olduğu yeni yapı, Meclis çalışmalarında denge ve iş birliğini ön plana çıkarıyor.