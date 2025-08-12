Geçen hafta genele ilişkin tekliflerin ön müzakere süreci tamamlanırken, bugün itibarıyla resmi müzakere sürecine geçildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ı telefonla arayarak, kamu işveren heyetinin 14.00’te teklif sunacağını bildirdi.

Memur-Sen'den Açıklama Bekleniyor

Kamu işvereninin zam teklifini sunmasının ardından, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, saat 14.30’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda basın açıklaması yapacak. Toplu sözleşme görüşmelerinin en kritik adımlarından biri olan ilk teklif, memur sendikalarının pazarlık pozisyonlarını da belirleyecek.

6 Milyon Kişiyi İlgilendiriyor

Toplu sözleşme süreci; öğretmen, polis, sağlık personeli, idari memurlar gibi milyonlarca kamu görevlisini kapsarken, aynı zamanda memur emeklilerinin de 2026-2027 yıllarındaki maaş artışlarını belirleyecek. Bu kapsamda verilecek ilk teklif, taraflar arasında müzakere zemini oluşturacak.

Sürecin Devamında Ne Olacak?

Toplu sözleşme görüşmeleri, Ağustos ayı boyunca sürecek. Taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması durumunda Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye girecek. Nihai zam oranı ise 31 Ağustos 2025 tarihine kadar açıklanmak zorunda.