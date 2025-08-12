GONCAGÜL KONAŞ



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, Türk dünyasının kardeşlik bağlarını güçlendirmek ve bu alandaki kamu politikalarını daha sağlam bir zemine oturtmak amacıyla düzenlenen istişare toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen “Türkiye Yüzyılı” vizyonunun önemli ayaklarından birinin Türk dünyasıyla ilişkilerin kurumsal ve çok yönlü hale gelmesi olduğunu vurgulayan Zorlu, 15 kurum ve kuruluşun katılımıyla atılan bu adımı “Türk Dünyası Yüzyılı” hedefinde stratejik bir başlangıç olarak nitelendirdi.

“YENİ BİR BAŞLANGIÇ YAPIYORUZ”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, “Cumhurbaşkanımız tarafından kurulan Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı, ‘Türk Dünyası Yüzyılı’ vizyonunun en önemli siyasi neticelerinden biridir. İşte bugün, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Türk Dünyası Yüzyılı hedefine ivme kazandıracak yeni bir başlangıç yapıyoruz.” dedi.

Eğitimden kültüre, diasporadan kalkınmaya kadar çok geniş bir alanda faaliyet yürüten 15 kurum ve kuruluşla ilk adımı attıklarını belirten Zorlu, “Bu adımı, tüm bu çalışmaların artık daha bütüncül, daha stratejik ve daha koordine bir yapıya kavuşabilmesi için bir milat sayıyoruz.” ifadelerini kullandı.

“AMACIMIZ DAHA YAKIN EŞGÜDÜM VE ORTAK PROJELER”

Zorlu, toplantının amacına ilişkin olarak, “Türkiye’de Türk dünyası alanında çalışan kamu kurumlarımız arasında daha yakın bir eşgüdüm sağlamak, kaynakların daha etkin kullanılmasını temin etmek ve ortak projeler etrafında birleşmektir.” dedi.

Türk Devletler Teşkilatı çatısı altında güçlenen dayanışma ruhunun küresel ölçekte etki yarattığını belirten Zorlu, ekonomik verileri de paylaştı: “2024 yılında 2,1 trilyon dolar olan Türk devletlerinin toplam hasılasının, 2030’da 3 trilyon doları aşması beklenmektedir. Bu büyüme, teşkilat üyesi ülkeleri 2030 itibarıyla dünya ekonomi sıralamasında sekizinci sıraya taşıyacaktır. Türk devletleri, son 22 yılda dış ticaret hacimlerini 6 katına çıkarmış, dünya dış ticaretindeki paylarını yüzde 70 artırarak 2024’te yüzde 2,42’ye yükseltmiştir. Ülkemiz ise 2002’den 2024’e Türk ülkelerine olan dış ticaret hacmini yaklaşık 14 kat artırarak 26 milyar dolara çıkarmıştır.”

Yatırımlarda da artış yaşandığını vurgulayan Zorlu, “2002 yılında Türkiye’de faaliyete başlayan Türk devletleri sermayeli şirket sayısı sıfır iken, 2025 Mart ayı itibarıyla bu sayı 5 bin 405 olmuştur” bilgisini verdi.

“TERÖRDEN ARINDIRILMIŞ BİR TÜRKİYE, TÜRK DÜNYASINDA ENTEGRASYONU GÜÇLENDİRECEK”

Konuşmasında “TERÖRSÜZ TÜRKİYE” hedefinin önemine de değinen Zorlu, “Bu hedef, milletimizin huzuru ve ülkemizin iç güvenliğinin yanı sıra, Türk dünyasıyla kurulacak kalıcı ve sürdürülebilir ortaklıklar açısından da büyük önem taşımaktadır” dedi. Terör örgütlerinin bölgesel barışı hedef alan yapılar olduğuna dikkat çeken Zorlu, “Terörden arındırılmış bir Türkiye, içeride güven ve istikrarı pekiştirirken, Türk dünyasında daha güçlü ekonomik, kültürel ve siyasi entegrasyonun önünü açacak stratejik bir eşik niteliği taşımaktadır.” ifadelerini kullandı.

Zorlu, toplantıdan çıkacak fikirlerin somut adımlara dönüşeceğine inandığını belirterek, “Ortak tarihimize, dilimize, kültürümüze ve geleceğimize sahip çıkmak bize düşen tarihi bir sorumluluktur.” dedi ve toplantının periyodik hale getirilmesini planladıklarını söyledi.