Toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetin 2026 ve 2027 yılları için sunduğu ilk zam teklifi şu şekilde oldu:
-
2026 yılı:
-
İlk 6 ay: %10
-
İkinci 6 ay: %6
-
-
2027 yılı:
-
İlk 6 ay: %4
-
İkinci 6 ay: %4
-
Bu teklif, özellikle yüksek enflasyon karşısında alım gücünün korunması tartışmalarını beraberinde getirdi.
Memur-Sen’in Zam Talepleri Nelerdi?
Toplu sözleşme sürecinde yetkili sendika olan Memur-Sen, çok daha yüksek oranlar talep etti:
-
2026 yılı için:
-
10 bin TL taban aylık artışı
-
%10 refah payı
-
İlk 6 ay için %25 oransal zam
-
Toplam zam oranı: %88
-
-
2027 yılı için:
-
7.500 TL taban aylık artışı
-
İlk 6 ay için %20
-
İkinci 6 ay için %15
-
Toplam zam oranı: %47
-
Enflasyon Farkı Talebi
Memur-Sen ayrıca, enflasyon farkının, dönemsel artış oranını geçtiği aydan itibaren ve 2 puan artırımlı olarak ödenmesini talep etti. Bu taleple birlikte memur ve emeklilerin reel gelirlerinin korunması hedefleniyor.
