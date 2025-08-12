Toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetin 2026 ve 2027 yılları için sunduğu ilk zam teklifi şu şekilde oldu:

Bu teklif, özellikle yüksek enflasyon karşısında alım gücünün korunması tartışmalarını beraberinde getirdi.

Memur-Sen’in Zam Talepleri Nelerdi?

Toplu sözleşme sürecinde yetkili sendika olan Memur-Sen, çok daha yüksek oranlar talep etti:

  • 2026 yılı için:

    • 10 bin TL taban aylık artışı

    • %10 refah payı

    • İlk 6 ay için %25 oransal zam

    • Toplam zam oranı: %88

  • 2027 yılı için:

    • 7.500 TL taban aylık artışı

    • İlk 6 ay için %20

    • İkinci 6 ay için %15

    • Toplam zam oranı: %47

Enflasyon Farkı Talebi

Memur-Sen ayrıca, enflasyon farkının, dönemsel artış oranını geçtiği aydan itibaren ve 2 puan artırımlı olarak ödenmesini talep etti. Bu taleple birlikte memur ve emeklilerin reel gelirlerinin korunması hedefleniyor.

AYRINTILAR GELİYOR...

Muhabir: Uğurcan Bayrakdar