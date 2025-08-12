Çorum’un tarhan köyünde, caminin çatısı çökünce hoparlörler geçici olarak köydeki cemevine takıldı. Bu süreçte cemevinden ezan okunması, Alevi kesimin sert tepkisine yol açtı.

Alevi Bektaşi Federasyonu, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu, Alevi Kültür Dernekleri, Pir Sultan Abdal Kültür Dernekleri ve Türkiye Alevi Federasyonu ortak açıklama yaparak, “Cemevleri bizim ibadethanemizdir. Oradan yayılan ses bizim deyişimiz, duamız, semahımızdır. Cemevi hoparlöründen ezan okutmak, başka bir inancın ritüeline zorla alet etmektir. Bu, inanç özgürlüğü değil, inanç dayatması ve asimilasyondur” dedi.

Kurumlar, kararın derhal geri çekilmesini ve benzer uygulamalara son verilmesini istedi. “Biz Aleviler, kimsenin ibadetine karışmadık ama kendi inancımıza ve kutsalımıza uzanan ellere de sessiz kalmayız” ifadeleriyle tepki gösterildi.

Gelen tepkiler üzerine Çorum Valiliği, hoparlörlerin cemevinden söküldüğünü, köy muhtarı ve ihtiyar heyeti hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.