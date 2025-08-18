Çorum’un merkeze bağlı Çalyayla köyü Cıllık mevkisinde bugün henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangına ilk andan itibaren itfaiye ekipleri, jandarma, Çorum Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri hızla müdahale etti. Yangınla mücadelede bölge halkı da seferber oldu. Köylüler, ekiplerin çalışmalarına destek vererek yangının büyümemesi ve yerleşim alanlarına sıçramaması için büyük çaba sarf ediyor.

Yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmazken, ekiplerin yoğun çalışması sonucu alevlerin kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor. Vatandaşlar da kendi imkanlarıyla yangının çevreye yayılmasını engellemeye çalışıyor. Yetkililer, yangın bölgesine gereksiz girişlerin yapılmaması konusunda uyarıda bulunurken, hava koşullarının yangın söndürme çalışmalarını zorlaştırdığı bildirildi.