DİYARBAKIR’ın Kayapınar ilçesinde 2 katlı bir eve sonradan eklenen balkon çöktü. Olayda aynı aileden 5 kişi yaralandı. Yaralılardan Zeynel Caymaz (23), korku dolu anları anlatarak, “Annem ve babam namaz kılıyordu, çocuklarım yanımdaydı. Gözümüzü açtık, enkazın altında bulduk” dedi.

Olay, dün akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Çölgüzeli Mahallesi Serap Güzeli Küme Evleri’nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çöken balkonun üzerinde bulunan Mehmet Caymaz (60), eşi Faika (58), oğulları Zeynel (23) ile torunları Damla (2) ve 6 aylık Mehmet Caymaz metrelerce yükseklikten molozların arasına düştü.

İhbar üzerine AFAD, sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından enkazdan çıkarılan yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Zeynel Caymaz ve 2 yaşındaki kızı Damla, tedavilerinin ardından taburcu edilirken; Mehmet, Faika ve 6 aylık Mehmet Caymaz’ın tedavileri hastanede devam ediyor.

Yaşadıklarını anlatan Zeynel Caymaz, “Dün misafirlikten geldik. Yaklaşık bir saat balkonda oturduk. Herhangi bir ses ya da sallantı yoktu. Annem ve babam namaz kılıyordu, çocuklarım da yanımdaydı. Bir anda balkon çöktü. Kendimizi enkazın altında bulduk. Ben ve kızım taburcu olduk, annem, babam ve oğlumun tedavisi sürüyor” ifadelerini kullandı.