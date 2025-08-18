Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda karşılaşacakları Panathinaikos maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Yıldırım, “Panathinaikos’a büyük umutlarla gidiyoruz. Hayallerimiz var ve biz bu rüyayı gerçekleştirmek istiyoruz. Elenirsek de dünyanın sonu değil, Konferans Ligi’nde yolumuza devam edeceğiz. Ama hedefimiz Panathinaikos’u iki maçta da yenmek” dedi.

“Sürpriz Ne Gerektiriyorsa Yapacağız”

Favori olarak Panathinaikos’un görüldüğünü ancak Samsunspor’un sahada en iyi performansını göstereceğini belirten Yıldırım, “Hocamızla konuştum, çok heyecanlı. Biz Avrupa’da zor rakiplerle mücadele etmek istiyoruz. Samsun’un adını tüm dünyaya duyurmak istiyoruz. Panathinaikos maçında sürpriz olan neyse onu yapacağız” diye konuştu.

Holse ve Emre’nin Durumu Belirsiz

Takımdaki sakatlıklarla ilgili bilgi veren Yıldırım, “Holse, Kocaelispor maçında sakatlandı ve Panathinaikos karşısında forma giyemeyebilir. Emre’nin de durumu net değil. Kaburgasında kırık tespit edilmedi ama bu maçta oynama ihtimali düşük. Sousa’yı transfer ettik ancak Avrupa Ligi’nde oynayamıyor. 23 kişilik kadro kurmak istiyoruz fakat yabancı kontenjanı nedeniyle transfer konusunda zorlanıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Transfer İçin Gecemizi Gündüzümüze Katıyoruz”

Transfer çalışmaları hakkında da açıklamalarda bulunan Yıldırım, “Bir kanat ve bir santrafor almak istiyorum. İki oyuncumuza Orta Doğu’dan teklif var ama henüz kesinleşen ayrılık yok. Takımımız geçen sezon üçüncü oldu, bu yıl daha diri ve tecrübeli bir kadroya sahibiz. Ancak yabancı sınırı transferi zorlaştırıyor. Taraftarımız merak etmesin, tüm gücümüzle bu armayı başarıya taşımak için çalışıyoruz” dedi.