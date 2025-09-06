Kaza, öğleden sonra Alaca ilçesi Zile kavşağında yaşandı. Ahmet Akdemir idaresindeki 66 ADH 346 plakalı kamyonet ile Mustafa Sert yönetimindeki 34 BHL 74 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, sürücüler ve yolcular yaralandı.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kazada sürücüler Mustafa Sert ve Ahmet Akdemir ile birlikte araçlarda bulunan Huri Ecrin Şahin, Döndü Akdemir ve Nurdan Şahin yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

2 Kişinin Durumu Ağır

Yaralılardan durumu ağır olan Mustafa Akdemir ve Döndü Akdemir, ileri tedavi için Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Diğer yaralıların ise tedavileri Alaca Devlet Hastanesi’nde devam ediyor.

Polis İnceleme Başlattı

Polis ekipleri, kazanın meydana geldiği bölgede güvenlik önlemleri alırken, kazayla ilgili detaylı inceleme ve soruşturma başlatıldı.