"Terörsüz Turkiye" kapsamında TBMM'de oluşturulan, "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" 3. toplantısını TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Numan Kurtulmuş, İyi Partinin komisyona üye vermemesi üzerine kontenjan olarak ayrılan üyeleri AKP, CHP ve DEM Partisi ile paylaştığını, yeni üyelerin de komisyonda yer aldığını söyledi.

CHP'nin 29 Maddelik Önerisi

Komisyonda siyasi partilerin önerileri görüşülmesine geçildi. İlk sözü CHP üyesi Murat Emir CHP'nin hazırladığı 29 maddelik "Demokratik Paketini" açıkladı.

Murat Emir'in açıkladığı pakette, Cumhurbaşkanına hakaret suçunun kaldırılması, kayyum uygulamasına son verilmesi, basın ve ifade özgürlüğünün sağlanması, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Komisyonun kararlarının uygulanmasına uyulması ve Anayasayı çiğneyen uygulamalara son verilmesini sıraladı.

İŞTE O 29 MADDE!

TBMM’de tam yetkili bir “Toplumsal Barış, Adalet ve Demokratik Mutabakat Komisyonu” Anayasayı askıya alan bir iktidarın varlığında anayasa yapılamaz Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanması Toplumsal barışın inşası için ifade özgürlüğü Kürt sorununun çözümü için demokratik siyaset Kayyım uygulamasına son verilmesi ve güçlü bir yerel yönetim anlayışı Siyaseti yargı aracılığıyla dizayn çabalarına son verilmesi, 19 Mart darbe girişimi kapsamında haksızca tutuklanmış olan tüm siyasetçi ve bürokratların derhal tahliyesi Gezi davası başta olmak üzere toplumsal muhalefeti sindirmeye yönelik davalar nedeniyle cezaevinde tutulanların tahliyesi Terörle Mücadele Kanununda hukuki belirlilik ilkesi Güvenlik güçlerinin ve güvenlik bürokrasisinde çalışan sivil memurların özlük haklarının iyileştirilmesi Cumhurbaşkanına ve kamu görevlisine hakaret suçu sorunu Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçunun yeniden düzenlenmesi Nefret söylemleri ve nefret suçlarının cezalandırılması Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun bağımsız bir yapıya kavuşturulması İnsanlığa karşı suçlarla ve işkenceyle etkin mücadele Otoriter yönetimlerden ithal edilen yasa tekliflerinin gündemden kalıcı olarak geri çekildiğinin açıklanması Kadın ve çocuklara yönelik şiddete karşı etkin bir mücadele Halkın haber alma hakkı önündeki bir engel olarak erişim engellemesi sorunu Sansür yasasının yürürlükten kaldırılması Basın özgürlüğü önündeki kurumsal ve yasal engellerin kaldırılması Örgütlenme özgürlüğü önündeki kanun ve uygulamadan kaynaklı tüm engellerin kaldırılması Adil, kapsayıcı, insan onuruna yaraşır bir infaz mevzuatı Gizli tanık uygulamasının adil yargılanma hakkını ihlaline son verilmesi Etkin pişmanlık kurumunun iftiracılığa dönüşmesine derhal son verilmesi Savunma hakkına getirilen sınırlamalardan geri adım atılması Cezaevleri İdare ve Gözlem Kurullarının keyfi kararlarının önüne geçilmesi Kanun hükmünde kararnamelerle görevlerinden ihraç edilenlerin durumunun yeniden hukuk çerçevesinde değerlendirilmesi Devletin inançlara karşı tarafsız olduğu bir düzenin hayata geçirilmesi Siyasi soruşturmalarda başsavcılıkların yetki gaspının sonlandırılması

Komisyonda diğer partilerin önerileri görüşülmeye devam ediyor.