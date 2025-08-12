"Terörsüz Turkiye" kapsamında TBMM'de oluşturulan, "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" 3. toplantısını TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Numan Kurtulmuş, İyi Partinin komisyona üye vermemesi üzerine kontenjan olarak ayrılan üyeleri AKP, CHP ve DEM Partisi ile paylaştığını, yeni üyelerin de komisyonda yer aldığını söyledi.

CHP'nin 29 Maddelik Önerisi

Komisyonda siyasi partilerin önerileri görüşülmesine geçildi. İlk sözü CHP üyesi Murat Emir CHP'nin hazırladığı 29 maddelik "Demokratik Paketini" açıkladı.
Murat Emir'in açıkladığı pakette, Cumhurbaşkanına hakaret suçunun kaldırılması, kayyum uygulamasına son verilmesi, basın ve ifade özgürlüğünün sağlanması, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Komisyonun kararlarının uygulanmasına uyulması ve Anayasayı çiğneyen uygulamalara son verilmesini sıraladı.

İŞTE O 29 MADDE!

  1. TBMM’de tam yetkili bir “Toplumsal Barış, Adalet ve Demokratik Mutabakat Komisyonu”
  2. Anayasayı askıya alan bir iktidarın varlığında anayasa yapılamaz
  3. Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanması
  4. Toplumsal barışın inşası için ifade özgürlüğü
  5. Kürt sorununun çözümü için demokratik siyaset
  6. Kayyım uygulamasına son verilmesi ve güçlü bir yerel yönetim anlayışı
  7. Siyaseti yargı aracılığıyla dizayn çabalarına son verilmesi, 19 Mart darbe girişimi kapsamında haksızca tutuklanmış olan tüm siyasetçi ve bürokratların derhal tahliyesi
  8. Gezi davası başta olmak üzere toplumsal muhalefeti sindirmeye yönelik davalar nedeniyle cezaevinde tutulanların tahliyesi
  9. Terörle Mücadele Kanununda hukuki belirlilik ilkesi
  10. Güvenlik güçlerinin ve güvenlik bürokrasisinde çalışan sivil memurların özlük haklarının iyileştirilmesi
  11. Cumhurbaşkanına ve kamu görevlisine hakaret suçu sorunu
  12. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçunun yeniden düzenlenmesi
  13. Nefret söylemleri ve nefret suçlarının cezalandırılması
  14. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun bağımsız bir yapıya kavuşturulması
  15. İnsanlığa karşı suçlarla ve işkenceyle etkin mücadele
  16. Otoriter yönetimlerden ithal edilen yasa tekliflerinin gündemden kalıcı olarak geri çekildiğinin açıklanması
  17. Kadın ve çocuklara yönelik şiddete karşı etkin bir mücadele
  18. Halkın haber alma hakkı önündeki bir engel olarak erişim engellemesi sorunu
  19. Sansür yasasının yürürlükten kaldırılması
  20. Basın özgürlüğü önündeki kurumsal ve yasal engellerin kaldırılması
  21. Örgütlenme özgürlüğü önündeki kanun ve uygulamadan kaynaklı tüm engellerin kaldırılması
  22. Adil, kapsayıcı, insan onuruna yaraşır bir infaz mevzuatı
  23. Gizli tanık uygulamasının adil yargılanma hakkını ihlaline son verilmesi
  24. Etkin pişmanlık kurumunun iftiracılığa dönüşmesine derhal son verilmesi
  25. Savunma hakkına getirilen sınırlamalardan geri adım atılması
  26. Cezaevleri İdare ve Gözlem Kurullarının keyfi kararlarının önüne geçilmesi
  27. Kanun hükmünde kararnamelerle görevlerinden ihraç edilenlerin durumunun yeniden hukuk çerçevesinde değerlendirilmesi
  28. Devletin inançlara karşı tarafsız olduğu bir düzenin hayata geçirilmesi
  29. Siyasi soruşturmalarda başsavcılıkların yetki gaspının sonlandırılması

Komisyonda diğer partilerin önerileri görüşülmeye devam ediyor.

Muhabir: Abbas Satır