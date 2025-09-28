CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımıyla Muğla’da “Toprağımızı Vermiyoruz” sloganıyla büyük bir miting düzenleniyor. Etkinlik, 28 Eylül 2025 Pazar günü saat 16.00’da Muğla Atatürk Bulvarı Miting Alanı’nda gerçekleşecek. Mitingde, vatandaşlar doğaya, yaşam alanlarına ve geleceklerine sahip çıkma çağrısında bulunacak.

Cumhuriyet Halk Partisi Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Tanal, X hesabından yaptığı paylaşımla mitinge destek verdi.

Tanal paylaşımında;

"Toprağımızı Vermiyoruz! Doğamıza, yaşam alanlarımıza ve geleceğimize sahip çıkıyoruz. Bugün, Genel Başkanımız Özgür Özel’in katılımıyla gerçekleşecek büyük mitingde buluşuyoruz." ifadelerine yer verdi.

Muhabir: Zehra Önen