8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde hükümetin 2026 ve 2027 yıllarını kapsayan ilk zam teklifi belli oldu. Teklife göre memur ve memur emeklilerine; 2026’nın ilk 6 ayında yüzde 10, ikinci 6 ayında yüzde 6; 2027’nin her iki yarısında ise yüzde 4’er zam yapılması öngörüldü.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, teklifin açıklanmasının ardından “Bu ciddiyetsiz teklifi reddediyoruz” diyerek tepki gösterdi. Yalçın, “Enflasyon hedeflerinin çok altında, alım gücümüzü korumayan bu oranları kabul etmemiz mümkün değil. Masada gerçekçi, hakkaniyetli ve çalışanı koruyan rakamlar görmek istiyoruz” dedi.

Memur-Sen’in talepleri

Sendika, 2026’nın ilk 6 ayı için en az yüzde 25, ikinci 6 ay için yüzde 15; 2027’nin her iki yarısı için ise yüzde 10’ar zam talep ediyor. Ayrıca enflasyon farkının aylık yansıtılması, kira yardımı ve gelir vergisi muafiyeti gibi ek düzenlemeler de istiyor.

Önceki sözleşmede oranlar

Bir önceki toplu sözleşmede 2024 yılı için yüzde 15+10, 2025 yılı için ise yüzde 6+5 zam kararlaştırılmış, enflasyon farkı ile birlikte bu oranlar yıl içinde yükselmişti. Ancak Memur-Sen, yüksek enflasyon ortamında yapılan artışların geçerliliğini kısa sürede yitirdiğini savunuyor.