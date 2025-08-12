SEVGİ GÜLDOĞAN

Geçtiğimiz günlerde de siyah çelenk bırakarak tepkilerini gösteren mülakat mağduru öğretmenler, bu kez düzenledikleri basın açıklamasıyla seslerini duyurmaya çalıştı. 15 bin öğretmen atamasının yetersiz olduğunu belirten platform üyeleri, “Mülakat dediniz, hakkımızı yediniz” sloganıyla mülakat sistemine olan tepkilerini dile getirdi.

Adana, Kayseri, İstanbul ve Çanakkale başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanından gelen mülakat mağduru öğretmenler ve bazı sendika temsilcileri, Ankara’da Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önünde bir araya gelerek atama sürecindeki mülakat uygulamasını protesto etti.

Eyleme, CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş ile CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın da katılarak destek verdi. Özçağdaş ve Aydın, öğretmenlerin taleplerinin takipçisi olacaklarını ifade etti.

Mülakat Mağduru Öğretmenler Platformu adına yapılan açıklamada, “Liyakat esas alınmalı, mülakat kaldırılmalı, adil ve şeffaf bir atama süreci sağlanmalıdır” denildi.

"MÜLAKATLAR, VİCDANLARI YARALIYOR"

Mülakat Mağduru Öğretmenler Platformu tarafından yapılan açıklamada ise mücadelenin 182. gününde olunduğu hatırlatılarak şu ifadeler kullanıldı:

“Mücadelemizin 182. gününde, Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen arkadaşlarımızla Milli Eğitim Bakanlığı önündeyiz. Öğretmenlik bir meslekten öte, bir ülkenin geleceğini inşa eden en kutsal görevlerden biridir. Bu göreve layık olan öğretmen adayları, yıllarca süren zorlu üniversite eğitimlerinin ardından KPSS gibi kapsamlı ve zorlu bir sınava girmektedir. Bu sınavdan yüksek puanlar alarak başarılarını ispatlayan adayların, maalesef ki birkaç dakikalık ve çoğu zaman neye göre değerlendirildiği belli olmayan mülakatlarla elenmesi vicdanları yormaktadır.”

Açıklamada ayrıca, kamuya personel alım süreçlerinde yaşanan mülakat adaletsizliklerinin en çok da öğretmen atamalarında kendini gösterdiği vurgulandı:

“Yıllardır süren bu sorun, on binlerce genç ve yetenekli öğretmenin hayallerini yıkmakta ve emeklerini boşa çıkarmaktadır. Liyakat esas alınmalı, mülakat kaldırılmalı, adil ve şeffaf bir atama süreci sağlanmalıdır.”

Öğretmen adayları, mücadelelerine kararlılıkla devam edeceklerini belirtirken, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan somut adım atılmasını bekliyor.

"MÜLAKAT MAĞDURU ÖĞRETMENLER: “ADALETSİZLİĞE SON VERİN, LİYAKAT ESAS OLSUN”

Milli Eğitim Bakanlığı önünde bir araya gelen mülakat mağduru öğretmenler, adalet ve liyakat çağrısı yaptı. “Çocuklarımızın geleceğiyle oynamayın” diyen öğretmenler, mülakat sisteminin kaldırılmasını ve atamalarda şeffaflık sağlanmasını istedi.

Adana, Kayseri, İstanbul ve Çanakkale gibi pek çok ilden gelen mülakat mağduru öğretmenler, Ankara’da Milli Eğitim Bakanlığı önünde buluştu. Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası temsilcilerinin de destek verdiği grup, KPSS'den yüksek puan almalarına rağmen atanamayan öğretmenlerin yaşadığı mağduriyete dikkat çekti.

“ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİYLE OYNAMAYIN”

Eylem sırasında söz alan bir öğretmen ise mülakatların başından beri adil olmayacağını öngördüklerini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Mülakatın, bu ülkede herkesin bildiği şekliyle adaletsizlik olduğunu daha mülakatlar başlamadan söylemiştik. Komisyonlar arasında adalet sağlanamayacağını defalarca vurguladık. Ancak Sayın Milli Eğitim Bakanı ne sesimizi duydu ne de bu meseleye zaman ayırdı.”

Konuşmasında özellikle “vicdan” ve “adalet” vurgusu yapan öğretmen, şunları söyledi:

“Ben inançlı bir insanım, adalete güveniyorum. Ama artık daha fazla susmayacağız. Bu ülkenin liyakatli, ehliyet sahibi öğretmenlere ihtiyacı var. Merhamet lazım, adalet lazım, kaliteli bir eğitim için liyakat lazım. Çocuklarımızın geleceğiyle oynamayın.”

“SÖZ VERDİNİZ, ARTIK GEREĞİNİ YERİNE GETİRİN”

Öğretmenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “kapıda mülakat olmayacak” sözüne de atıfta bulunarak, bu vaadin gereğinin yerine getirilmesini istedi. “Sayın Cumhurbaşkanı’na sesleniyorum: Artık kapıda mülakat olmayacak dediniz. Bu millet o sözü unutmadı. Verdiğiniz vaadi tutun. Sayın Bakan, eğer bu sistemi değiştiremeyecekseniz, görevden alın. Toplumun ve öğretmenlerin vicdanı rahatlatılsın.”

CHP’Lİ ÖZÇAĞDAŞ: “MÜLAKAT CİNAYETTİR, HAK GASPIDIR”

CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanlığı önündeki mülakat protestosuna katılarak öğretmenlere destek verdi. Basın mensuplarını selamlayarak açıklamalarda bulunan Özçağdaş, mülakat uygulamasını sert sözlerle eleştirdi.

“Kendilerine mülakatın kaldırılacağı sözü verilmesine rağmen, seçimden sonra bu fikirlerinden vazgeçen ve uyarılara rağmen mülakat takıntısından vazgeçmeyen bir Milli Eğitim Bakanı ve ekibiyle karşı karşıyayız.”

Alanda küçük çocuklarıyla birlikte bekleyen öğretmenlerin mağduriyetine dikkat çeken Özçağdaş, konunun sadece bir atama meselesi değil, aynı zamanda bir adalet ve gelecek meselesi olduğunu vurguladı: “Burada çocuklarıyla birlikte bekleyen öğretmenlerimizi görüyorsunuz. Milli Eğitim Bakanı da, Ulaştırma Bakanı da bu konuyla ilgili sessizliğe bürünmüş durumda. Bu sessizlik kabul edilemez.”

Mülakat uygulamasını açık şekilde “hak gaspı” olarak tanımlayan Özçağdaş, şöyle devam etti: “Mülakat cinayettir. Mülakat, hak gaspıdır. Öğretmenlerin hakkını vermek sizin elinizde. Biz, tüm milletvekillerimizle birlikte, bu sorunu ortadan kaldıracak yasa teklifimizi sunmaya hazırız.”

Özçağdaş, CHP olarak mülakatın kaldırılmasına yönelik yasa tekliflerini desteklemeye açık olduklarını belirterek, öğretmenlerin yanında olduklarını vurguladı: “Öğretmenlerimizin yanındayız. Bu mağduriyeti ortadan kaldıracak her türlü adımı atacağız. Bu mesele sadece öğretmenlerin değil, tüm toplumun vicdan meselesidir.”

MİL MAARİF-SEN’DEN SERT MÜLAKAT ELEŞTİRİSİ

Eylemde söz alan Mil Maarif-Sen temsilcisi, mülakatların başından beri adaletsizlik içerdiğini belirterek şöyle konuştu: “Mülakatın bu ülkede herkesin bildiği şekliyle adaletsizlik olduğunu daha süreç başlamadan söyledim. Mülakat komisyonları arasında adalet sağlanamayacağını vurguladık, uyardık. Ancak Sayın Milli Eğitim Bakanı, kimsenin sesine kulak vermediği gibi bizim meselemize de zaman ayırmadı.”

Temsilci, mülakat sisteminin toplumun vicdanını zedelediğini belirterek şunları söyledi: “Bu ülkenin vicdanını rahatlatacak adalet lazım. Ehliyet lazım, liyakat lazım. Yaşanan mağduriyetler telafi edilmeli. Çocuklarımızın geleceğiyle oynamayalım. Geleceğe umutla bakabilmek için adalet, merhamet ve kaliteli bir eğitim şart.”

Kapıda mülakat olmayacağı yönündeki vaadin hatırlatıldığı açıklamada, şu çağrıda bulunuldu: “Söz verildiği gibi kapıda mülakat olmayacaksa bunun gereği yerine getirilmeli. Mülakat ısrarı boşa çıktı. Bu makam liyakatsiz ellerde işgal edilmemeli. Sayın Cumhurbaşkanı’na sesleniyorum: Eğitim vadisinde verilen sözler tutulmalı, adaletsizlik sona erdirilmeli.”

Milli Eğitim Bakanı’na da çağrıda bulunan temsilci, “Bakan istifa etmiyorsa görevden alınarak bu ülkenin öğretmenlerinin ve toplumun vicdanı rahatlatılmalı” dedi.