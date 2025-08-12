M. UMUT KARAKÜLAH

Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı (TÜSİAV)Yönetim Kurulu Başkanı Veli Sarıtoprak, ekonomideki son gelişmeleri Sonsöz’e değerlendirdi.

Başkan Sarıtoprak, Türk ekonomisinin geleceğine olan güvenini belirtirken, gençlere de önemli mesajlar verdi. Veli Sarıtoprak, şöyle konuştu: “Türkiye ekonomisinin geleceğine güveniyoruz. Ülkemizin en büyük gücü; çalışkan insan kaynağımız, girişimci ruhumuz ve üretim potansiyelimizdir. Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı olarak, hem mevcut işletmelerimizin rekabet gücünü artırmaya hem de genç girişimcilerimizin önünü açmaya kararlıyız.”

“GENÇLERİMİZ EN DEĞERLİ SERMAYEMİZDİR”

Gençlere olan güvenini de dile getiren Sarıtoprak “Gençlerimiz, sadece geleceğimiz değil, bugünün en değerli sermeyesidir. Onların hayallerine yatırım yapmak, Türkiye’nin yarınlarına yatırım yapmaktır. Önümüzdeki dönemde, girişimcilik ekosistemini güçlendirecek projeleri hayata geçirerek istihdamı artıracağız.” diye konuştu.

“EKONOMİ GÜVEN YATIRIMCININ CESARETİ İLE OLUR”

Ekonomide güvenin, yatırımcının cesareti ve üreticinin kararlılığı ile mümkün olabileceğini dile getiren TÜSİAV Başkanı Sarıtoprak, “Biz iş dünyası olarak; ülkemizin potansiyeline inanıyor, üretmeye, istihdam yaratmaya ve Türkiye’nin yarınlarını inşa etmeye devam ediyoruz.” şeklinde konuştu.