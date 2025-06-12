"Geri Dönen Ürünlerin Çoğu Pestisit Kaynaklı Değil"

İhracat ürünlerinde geri dönüş oranının çok düşük olduğunu belirten Yumaklı, “Geri dönen ürünlerin oranı binde bir, maksimum binde iki. Bunların hepsi pestisit kaynaklı değil. Önemli bir kısmı ürünlerin doğasından kaynaklanıyor. Örneğin incirde aflatoksin gibi doğal oluşumlar etkili oluyor” dedi. Yumaklı, bu ürünlerin üretimden paketlemeye kadar birçok kontrolden geçtiğini, ancak taşıma veya depolama sırasında bazı doğal etkenlerin sorun yaratabileceğini söyledi.

"Pestisitli Ürünler İmha Ediliyor"

Türkiye’de pestisit denetimlerinin çok sıkı şekilde yapıldığını belirten Bakan Yumaklı, “Üretim alanlarından, paketleme tesislerine, hallerden marketlere kadar tüm aşamalarda denetim yapıyoruz. Belirlenen limitlerin üzerinde kalıntı tespit edilirse, o ürünler kesinlikle imha ediliyor” dedi. Son dönemde kamuoyunda pestisit konusunda oluşturulan panik havasına dikkat çeken Yumaklı, bu durumun bazı kişiler tarafından ticari fırsata dönüştürüldüğünü de ifade etti.

"Üreticinin Hatası Değil, Sistem Takibi Şart"

Bazı durumlarda üreticilerin hasat zamanını erken belirlemesi nedeniyle ürünlerde kalıntı riski oluşabildiğini belirten Yumaklı, “Üreticinin amacı zararlılardan korunmak. Ancak hasat zamanı çok kritik. Bizim görevimiz bu süreci doğru takip etmek” dedi.

"Barkodlu Takip Sistemi Geliyor"

En dikkat çeken açıklamalardan biri de yeni takip sistemiyle ilgili oldu. Bakan Yumaklı, “Tarladan sofraya kadar tüm süreçleri izleyebileceğimiz bir sistem geliştiriyoruz. Barkod sistemiyle vatandaşlar satın aldıkları ürünün tüm geçmişini görebilecek” dedi. Taklit ve tağşişle mücadele kapsamında bazı ürünlerde başlatılan bu sistemin, önümüzdeki yıl tüm ürün gruplarına yayılması planlanıyor.

Gıda Güvenliği İçin Dijital Dönüşüm Başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'nın açıklamaları, Türkiye’de gıda güvenliği konusundaki denetimlerin sıkı olduğunu ve tüketicinin daha şeffaf bir bilgiye ulaşması için dijital sistemlerin hayata geçirileceğini ortaya koyuyor. Yeni barkodlu takip sistemiyle birlikte hem üretici hem de tüketici için daha güvenli bir gıda zinciri hedefleniyor.