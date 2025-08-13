Beş yıldızlı bir otelin genel müdürü İsmail Çağlar, bu sene sezona büyük umutlarla başladıklarını ve iyi başlangıç yaptıklarını söyledi. Özellikle kış operasyonu ve ilkbahar döneminin gayet verimli olduğunu aktaran Çağlar, "Fakat daha sonra bazı sebeplerden dolayı fiyat-fayda dengesi, yine güney ve kuzeyde devam eden savaşlar etkiledi. Bölgesel değişiklikler çok farklı oldu. Antalya içinde dahi bölgelerde çok büyük farklılıklar oldu. Önce Belek'te oldu, Kundu bölgesi zorlandı. Kemer ve Alanya bölgeleri çok zorlandı bu dönemlerde. Temmuz sonu itibarıyla rakamlarda toparlanma oldu ve 9 milyonu aştık" dedi.

SEZON KASIMA KADAR UZUYOR

Temmuz'un ikinci yarısından itibaren tekrar çıkış yakalandığını belirten Çağlar, "Gayet iyi gidiyor. Şu an hemen hemen tüm tesisler dolu diyebiliriz. Tabi, turizmciler, bir kriz ortamı oluşmadan müdahale etti. Fiyat ayarlamaları yapıldı tekrar. Malum dünyada genel olarak enflasyon var. Bu da tüketiciye yansıyor. Kalış sürelerinde çok ufak da olsa bir değişiklik oldu. Örneğin Kundu bölgesi, Orta Doğu'dan ciddi misafir alıyordu. İran-İsrail gerginliği haziran ve temmuz aylarına yansıdı. Fakat onu da atlattık. Şimdi dolu gidiyor. Önümüzdeki aylar için de çalışmalar devam ediyor. Tabii hava sıcaklığı da belirleyici olacak. Eylül, ekim ve kasım ayına kadar artık sezon uzuyor" diye konuştu.

'TÜKETİCİ EN İYİ FİYATI YAKALAMAYA ÇALIŞIYOR'

Bu yıl turizmde enteresan bir olayın da yaşandığına dikkati çeken İsmail Çağlar, "Bu sene enteresan bir şekilde son dakika rezervasyonları ciddi anlamda fazlalaştı. Önceki yıllarda özellikle yüksek sezon döneminin belli bir kısmını oteller önceden dolduruyordu. Diğer kısmı da stratejik olarak planlanıyordu. Bu sene çok farklı bir ortam var. Önümüzdeki haftalar için otel boşken, birden bakıyorsunuz; son dakika rezervasyonlar ile ciddi doluluklar elde ediliyor. Özellikle son dakika, önümüzdeki yıllarda da devam edecek gibi görünüyor. Çünkü tüketici en iyi fiyatı yakalamaya çalışıyor. Bunun sonucu olarak da son dakika rezervasyonlar, yeni bir trend olarak önümüze çıkıyor. Önümüzdeki yıllarda bunu göz önünde bulundurarak, planlama yapacağız" dedi. (DHA)