Hürriyetçi Sendikalar Konfederasyonu (HÜRSEN) Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, görüşmeleri süren toplu sözleşmeler hakkında bir değerlendirmede bulundu.

Kuruoğlu, yaptığı yazılı açıklama ile memur ve emekliler için hayati öneme sahip olan toplu sözleşme görüşmelerinde kırmızı çizgilerini ilan etti.

HÜRSEN Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, şu ifadelere yer verdi;

“Memur Toplu Sözleşme süreci 28 Temmuzda başladı. 13 gün geride kaldı. Toplu Sözleşme görüşmeleri memur ve emeklilerimiz için hayati öneme sahiptir. Dolayısıyla, yetkili sendikalar başta olmak üzere masada bulunan sendikaların ve elbette tüm sendikaların gündem oluşturması, kırmızı çizgilerini ilan ederek, kamuoyu desteğini de alması şarttır.

İsterken %90'ları aşan talepler, refah payı verilmesi vb tüm isteklerini ilan eden sendikalar, bugünlerde, adeta bir ölüm sessizliği içindedir. 19 Ağustos’ta ya uzlaşma sağlanacak, ya da uzlaşmazlık zaptı tutulacaktır. Yani, sendikaların önünde 10 gün var ama hiç bir ses yok, bir gündem oluşturma diye bir gayret de yok, maalesef. 1 milyondan fazla üyesi olan Memur Sen ne kadar sessizse, 500 binden fazla üyesi olan Kamu Sen de o kadar sessizdir. Memur ve emeklileri ile birlikte 5,5 milyon, aileleri ile birlikte 25 milyon kişinin temsili ve sorumluluğunu taşımak bu mudur? Tam suskunluk hali ve sessizlik midir?

Değerli kamu çalışanları, kıymetli emeklilerimiz, bu sessizlik, peşinen bir olumsuzluğun, sessiz ilanı, bir teslimiyet değilse nedir? Hükümetin, genele ilişkin ilk teklifini, en son 15 Ağustos tarihinde vermesi gerekiyor, daha önce vermesi için her türlü baskı oluşturulmalıdır ama bir basın açıklaması ile iş geçiştiriliyor. Hem de ikinci ağızlardan!

Akif'in şu sözleri tam da bu hali anlatmıyor mu?

"Ey dipdiri meyyit, 'İki el bir baş içindir.'

Davransana... Eller de senin, baş da senindir!

His yok, hareket yok, acı yok... Leş mi kesildin?

Hayret veriyorsun bana... Sen böyle değildin."

Haksızlık yapmayayım, en azından bunlardan birinin geçmişi hiç de böyle değildi. Ama yeni halleri tam da, şiirde ifade edildiği gibi, maalesef. Diğeri zaten malum. Umutsuz vaka! Bir ses vermek için, ille de İktidarın zam teklifini beklemek gerekmez, çıkın kırmızı çizgilerinizin ne olduğunu, testi kırılmadan açıklayın.

Yakında TCMB 2026, 2027 yıllarına ait enflasyon beklentisini revize edecek. Daha önceki tahmini 2026 için %12, 2027 için %8 idi. Bu rakamların yükselmesini beklemiyoruz. Ya aynı kalır ya da bir kaç puan daha düşebilir. Bu durumda, bu yetkili ve sözde etkili sendikalar, yutkunmaktan başka ne yapacak? Bunları bilmek, tüm memurlarımızın da, emeklilerimizin de hakkıdır. Sayınız kaç olursa olsun, meydan boş değil beyler. Bu memur da köleniz değil! İpliğinizi pazara çıkaracak kadar, gücümüz de, nefesimiz de var, çok şükür. Hür-Sen olarak şimdiden uyarıyoruz; Kendinize gelin!”