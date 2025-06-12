EBRU APALAK

Ankara Tiyatro Yapımcıları Derneği (AnTiYap) ve Çankaya Belediyesi’nin iş birliğiyle 13-21 Haziran’da AnTiYap Festivali düzenlenecek. Tamamı Ankara’da üretilen tiyatro oyunları ve atölyelerin yer alacağı festivalde; 13 yetişkin oyunu, dört çocuk oyunu ve dört atölye çalışması Ankaralılarla buluşacak. Bu etkinliklerden biri olan Perküsyon Atölyesi, görme engellilere yönelik düzenlenecek. AnTiYap üyesi tiyatroların sahneleyecekleri oyun ve düzenleyecekleri atölyeler, sanatı yaşamla buluşturacak, izleyicileri daha güzel bir Ankara için düşünmeye ve sorgulamaya davet edecek.

Etkinlikler Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi, Yılmaz Güney Sahnesi, Aralık Sahne gibi birçok mekânda yapılacak. 21 Haziran 2025 Cumartesi günü Yılmaz Güney Sahnesi’nde saat 18.00’de 3. Turgay Yıldız Çocuk Oyunu Yazma Yarışması’nın Ödül Töreni düzenlenecek. Saat 20.00’deki kapanış törenin ardından festival sona erecek.

Beş yıl önce 42 profesyonel tiyatronun katılımıyla kurulan AnTiYap’ın Başkanı Ali Nihat Yavşan, festivali, gelecek projelerini ve tiyatronun erişilebilir olması için yerel yönetimlerden taleplerini SONSÖZ’e anlattı.

“SANAT, ÖZGÜRLÜĞÜN KAZANILMASINDA ETKİLİDİR”

- Festival, tiyatronun kamusallaşması ve daha geniş kitlelere ulaşması açısından kültür hakkının yaşama geçirilmesine nasıl katkı sağlıyor?

- Ali Nihat Yavşan: Sanata erişim, toplumun dinamiklerini harekete geçirebilmesi açısından çok önemli. Sanatın erişilebilirliği olgusu, o toplumda yaşayan insanların her yönden gelişmesini sağlamaktadır. Erişilebilir sanat; düşünen, sorgulayan, çözüm üreten, yaşama naif bakış açısı ve estetik değerler kazanmış bireylerin yetişmesine neden olur. Sanatın erişilebilirliği, öncelikle bireysel özgürlüğün, ardından da toplumsal özgürlüğün kazanılmasında önemli rol oynar. Sanatın erişilebilir olması; sanatın kamusallaşması, daha geniş kitlelere ulaşması ve insan haklarının temel öğelerinden biri olan kültür hakkının yaşama geçirilmesi açısından çok önemlidir. Bu evrensel bir hak olduğu kadar, bizim yasalarımızda da kabul edilmiş bir durumdur.

Tiyatro sanatı, yaşayan, insanları birebir etkileyen bir sanat olması açısından son derece önemlidir. Tiyatronun erişilebilir olması ise insanları etkilemesi açısından daha da önem kazanmaktadır. Tiyatro festivalleri de birçok tiyatro eserini bir arada ve uygun fiyata izleyicisine sunması erişilebilir sanat açısından çok önemlidir.

Gönül ister ki ücretsiz olsun. Keşke yöneticilerimiz bu konuda duyarlı olabilseler de bunu gerçekleştirebilsek. Yöneticilerimize bir gün anlatabiliriz belki…

Sanatın erişilebilirliğine dair örnekler aslında çok yakınımızda. Hemen yakınımızdaki Eskişehir’de bunun örneğini her yerde görebiliyoruz. Büyük önderimiz Atatürk’ün, savaşın kazanılmasının ardından adım adım yürüttüğü uygarlık mücadelesinde “Asıl savaşımız şimdi başlıyor.” sözlerinde de görebiliyoruz.

PARKLARDA TİYATRO İÇİN PREFABRİK ALAN TALEBİ

- Çankaya Belediyesi ile iş birliği hâlinde düzenlediğiniz festival, Ankara'daki yerel tiyatro sanatına nasıl bir katkı sağlıyor?

- Ali Nihat Yavşan: AnTiYap Ankara’da tiyatro üreten yapıları bünyesinde barındırıyor. Kurulduğu günden bugüne, yerel tiyatro sanatının güçlenmesi için mücadele ediyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine yerel tiyatroyu desteklemelerinin önemini anlatmaya çalışıyoruz. Özellikle İstanbul merkezli Ankara’ya taşınan tiyatroyu desteklemeye devam ettikçe, yerel tiyatronun gelişemeyeceğini söylüyoruz. Yerel yönetimlerin, yerel tiyatroyu desteklemek zorunda olduklarının altını çiziyoruz. Bir pop konseri için ayırdığınız bütçeyle Ankara’da birçok tiyatronun gelişimine katkı sağlayabileceklerini söylüyoruz. Sanatın erişilebilirliği açısından bunun önemini vurguluyoruz. Örneğin, parklarda bizlere “tiyatro yapmak koşuluyla” içleri boş prefabrik binalar tahsis etmelerini, bu alanları biz tiyatro yapımcılarının tiyatro yapılabilecek alanlar hâline getirebileceğimizi söylüyoruz, anlatamıyoruz.

Çankaya Belediyesi’ne teşekkür etmek istiyorum, bizi duyan tek belediye desek yanlış olmaz. Ama bizi daha fazla duymalarını, derneğimizin projelerine daha fazla destek olmalarını istiyoruz. Bu bizim için değil, kamusal olan yerel tiyatro sanatının gelişmesi için gerekli.

- Bugüne kadar düzenlediğiniz festivallere izleyicilerden nasıl tepkiler aldınız?

- Ali Nihat Yavşan: Seyircimizle birebir buluşacağımız ilk tiyatro festivali olduğunu söylemeliyim. AnTiYap, salgın döneminde kuruldu. Bu nedenle salgın döneminde seyircimize sanal tiyatro şenlikleriyle ulaştık. Bu durum, evlere kapanmış olan Ankaralıların moral ve motivasyon kazanmaları açısından çok önemliydi.

Salgın sonrası, “Ve Perde” etkinlikleriyle, seyircimize Ankara tiyatrolarını anlatmaya, tanıtmaya çalıştık. “Ve Perde” etkinliklerinden ilkini Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Gazi Park’ta gerçekleştirdik. İzleyicinin tepkileri inanılmazdı. Bu etkinliğimiz büyük bir kalabalık ve coşkuyla gerçekleşti. İkincisini de Ekim 2024’te Çankaya Belediyesi ile birlikte Kuğulu Park’ta gerçekleştirdik. Aynı coşku ve heyecanı orada da yaşadık.

Bir diğer tiyatro buluşmamız da 14. Uluslararası Kalecik Karası Üzüm Festivali Çocuk Tiyatroları Şenliği’ndeydi. Bu şenlikte Kalecikli çocuklarla buluşmanın heyecanını yaşadık. Dilerim devamını gerçekleştirebiliriz.

“UMARIM YEREL YÖNETİMLERE ANLATMAYI BAŞARABİLİRİZ”

- ANTİYAP’ın gelecekte düzenlemeyi düşündüğü başka projeler var mı?

- Ali Nihat Yavşan: Şu anda gerçekleştirmeye devam ettiğimiz projelerin sürekliliğini sağlamaya çalışıyoruz. Bunlar; bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz, “Turgay Yıldız Çocuk Oyunu Yazma Yarışması”, “Ve Perde” etkinlikleri. Yaptığımız ama devamını gerçekleştiremediğimiz, yolu Ankara’dan geçen tiyatro sanatçılarını andığımız -ki bence vefa borcumuz açısından çok önemli- “Yıldızlar Bize Bakıyor” etkinliği.

Tiyatronun erişilebilirliği açısından yapmayı planladığımız projelerden biri “Mahallede – Köyümüzde Tiyatro Şenliği” bugüne kadar anlatmayı başaramadığımız bir proje, umarım yerel yönetimlere anlatmayı başarabiliriz...

Tiyatro kampları planlıyoruz; çünkü bu kamplar, tiyatro sanatının gelişmesi açısından çok önemli. Bunu bir iç eğitim, tiyatrocuların bir araya gelmesi, yeni tiyatro insanlarının yetişmesi olarak düşünebilirsiniz.

Kuşkusuz tüm bu projeler için destek şart. Bu konuda belediyelerimizin bize destek vereceğine inanıyoruz. Sonsöz Gazetesi’ne sesimize ses olduğu için çok teşekkür ederiz.