İzmir'de orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sabah saatlerinde Karaburun'da başlayan yangının tamamen kontrol altına alındığını duyururken, akşam saatlerinde Buca'da yeni bir yangın çıktı ve hızla yayılarak Gaziemir ilçesine ulaştı.

Minibüs Yangını Ormana Sıçradı

Buca'daki yangın, İzmir-Çeşme Otoyolu Mustafa Kemal Mahallesi mevkiinde seyir halindeki bir minibüste bilinmeyen bir nedenle çıkan yangınla başladı. Alevler kısa sürede otoyol kenarındaki ormanlık alana yayıldı.

Havadan ve Karadan Yoğun Müdahale

Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 uçak, 2 helikopter, 15 arazöz, 2 iş makinesi ve 99 personel ile müdahale ediliyor. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının, çevredeki yerleşim yerlerini tehdit etmeden kontrol altına alınması için yoğun çaba harcanıyor. Yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayılarak Gaziemir ilçesine ulaştı.

Havalimanı Seferlerinde Aksama

Yoğun duman nedeniyle İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na iniş yapamayan bazı uçaklar, Muğla Milas-Bodrum Havalimanı'na yönlendirildi. Bu durum, 8 geliş ve 19 gidiş seferinde gecikmelere yol açtı.

Gözaltılar Var

Yangının çıkış nedeni henüz tam olarak belirlenemezken, Buca'daki olayla ilgili olarak 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.