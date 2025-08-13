Sakarya’nın Arifiye ilçesinde D-650 kara yolunda yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada cipin çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 23.00 sularında D-650 kara yolunun Arifiye ilçesi Aşağıkirazca mevkisinde meydana geldi. Adapazarı istikametinde seyir halinde olan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 EBZ 131 plakalı cip, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarptı.

Kadın metrelerce sürüklenirken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi yönlendirildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kadının cenazesi, inceleme sonrası morga götürüldü. Üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenilen kadının kimlik tespiti için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.