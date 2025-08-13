Genç milli kaleci Berke Özer, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille ile anlaşmaya vardı. Eyüpspor ile yapılan görüşmelerin ardından taraflar tüm detaylarda uzlaşma sağladı. Fransız basınına göre, Lille’in PSG’ye sattığı kaleci Lucas Chevalier’in yerini Berke ile doldurmak istediği ve transferin kısa süre içinde resmiyet kazanacağı bildirildi.

4 Yıllık Sözleşme İddiası

Gazeteci Ertan Süzgün’ün aktardığı bilgilere göre Lille, Berke Özer ile 4 yıllık sözleşme üzerinde anlaşmaya vardı. Oyuncunun önümüzdeki günlerde Fransa’ya giderek sağlık kontrollerinden geçmesi ve resmi imzayı atması bekleniyor.

Berke Özer Kimdir, Ne Yaptı?

Yaş: 25

25 Pozisyon: Kaleci

Kaleci Altyapı: Altınordu

Altınordu Kariyer: Fenerbahçe, Westerlo (Belçika), Eyüpspor

Fenerbahçe, Westerlo (Belçika), Eyüpspor Maç Sayısı: 157

157 Gol Yemediği Maç: 53

53 2024–25 Sezonu: 35 maçta görev aldı, 12 maçta kalesini gole kapattı

Berke Özer’in Eyüpspor ile olan sözleşmesi 2027’ye kadar devam ediyordu. Transferin gerçekleşmesiyle birlikte oyuncunun kariyerinde ilk kez beş büyük Avrupa liginden birinde forma giymesi bekleniyor.