İzmir’in Buca ilçesinde minibüste çıkan yangının ormana sıçramasıyla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Olayla ilgili araç sürücüsü, aracın tescil sahibi ve gün içinde aracın onarımını yapan egzoz ustası gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bugün saat 18.15 sıralarında Gaziemir-Buca istikametinde seyir halindeki servis aracında yangın çıktığı, aracın yol kenarına çekilerek yolcuların tahliye edildiği belirtildi. Açıklamada, araçtaki yangının ormanlık alana sıçrayarak orman yangınına neden olduğu, olayda kusurlu oldukları değerlendirilen üç kişinin derhal yakalanarak gözaltına alındığı ifade edildi.