İzmir ekibi Göztepe, Brezilyalı golcüsü Romulo Cardoso'yu 23 milyon Euro karşılığında Bundesliga devi RB Leipzig’e transfer etmeye hazırlanıyor. 20 milyon Euro garanti, 3 milyon Euro bonus içeren bu anlaşmayla Romulo, Türk futbolunun en pahalı üçüncü satışı olacak. Transferin TL karşılığı yaklaşık 1 milyar 90 milyon TL’yi buluyor.

23 yaşındaki Romulo, Göztepe formasıyla 46 maçta 22 gol atıp 13 asist yaptı. 2023-2024 sezonunun devre arasında 2.5 milyon Euro’ya bonservisi alınan oyuncu, Leipzig ile 2030 yılına kadar sözleşme imzalayacak. Alman ekibi, Benjamin Sesko’yu 85 milyon Euro’ya Manchester United’a gönderdikten sonra Romulo’yu kadrosuna katma kararı aldı.

Göztepe’nin futbol şubesini yöneten Sport Republic, Türk futbolunun ilk yabancı yatırımcısı olarak kulübe 2022'de dahil olmuştu. CEO Rasmus Ankersen ve Sportif Direktör Ivan Mance yönetiminde yapılan bu satış, şirketin üç yılda ulaştığı başarının somut bir göstergesi oldu.

Romulo’nun satışı, Anadolu kulüplerinin en yüksek bonservis geliri olarak kayda geçerken, Göztepe taraftarı bu rekor transfer gelirinin bir kısmının altyapı tesisleri için kullanılmasını talep ediyor.