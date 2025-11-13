Sport Republic’in 2022’de Türk futbolunun ilk yabancı yatırımcısı olarak devraldığı Göztepe, hem Türkiye’den hem de dünya çapından genç yetenekleri kadrosuna kazandırıyor. Bu sezon maçlara sahaya çıkan ilk 11’in yaş ortalaması 24,8. Genç ve dinamik kadrosuyla dev bütçeli rakiplerine karşı mücadele eden sarı-kırmızılı ekip, uzun vadeli başarı ve bonservis gelirini hedefliyor.

Genç Yıldızlar Gözde

Göztepe’de Dennis 21, Arda Okan ve Taha 22, Juan ve Olaitan ise 23 yaşında. Sport Republic yönetimi, 21 yaşında transfer edilen Romulo’yu 2023-2024 sezonu sonunda 20+5 milyon Euro bonservisle RB Leipzig’e satarak genç oyuncuların değerini artırmayı başardı. Önümüzdeki sezonlarda Dennis, Olaitan ve Juan gibi genç isimlerin değerlerinin yükselmesi bekleniyor.

Altyapıya ve Geleceğe Yatırım

Göztepe, yaz transfer döneminde scout ekiplerinin takibindeki Salem Bouajila, Zakaria Tindano ve Prince Manu Balladom gibi yabancı genç oyuncuları altyapıya kazandırarak geleceğe yatırım yaptı. İzmir ekibi, hem Süper Lig’de başarı hem de Avrupa hedefi için genç yeteneklerle yoluna devam ediyor.