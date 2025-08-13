Adana'da girdiği sulama kanalında akıntıya kapılan Muhammet Alperen Erdoğan (21), boğuldu. Erdoğan'ın cansız bedeni, suya girdiği noktanın yaklaşık 4 kilometre uzağında bulundu.

Olay, sabah erken saatlerde merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde meydana geldi. Kuzeni ile birlikte gezerken Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalının kıyısına gelen Muhammet Alperen Erdoğan, iddiaya göre bir müddet sohbet ettikten sonra serinlemek için suya atladı. Kısa süre sonra Erdoğan, akıntıya kapılıp, gözden kayboldu.

Kuzeninin ihbarı üzerine olay yerine Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler sevk edildi. Kanalda arama çalışması başlatan dalgıç polisler, Erdoğan'ın cansız bedenini suya girdiği noktanın yaklaşık 4 kilometre uzağında Huzurevleri Mahallesi yakınlarında buldu. Polisler tarafından sudan çıkarılan Erdoğan'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.