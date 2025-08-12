İzmir’in Buca ilçesinde seyir halindeki bir minibüste çıkan yangın, kısa sürede yol kenarındaki ormanlık alana sıçradı. Yangına havadan ve karadan yoğun müdahale devam ediyor.

Olay, İzmir Çevre Yolu üzerinde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle minibüste yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, rüzgarın da etkisiyle çevredeki ormanlık alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait helikopter ve uçakların yanı sıra çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor.