Medyapım’ın, “Lies Of Lies” adlı Kore dizisinden uyarlanan ve NOW ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan “Çok Uzak, Çok Yakın” dizisi 20 Ağustos’ta sete çıkmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Yunus Ozan Korkut’un oturduğu dizi, eşinin ölümünden sorumlu tutulan Ayşe’nin hapishanede dünyaya getirdiği kızına kavuşmak için kurduğu planı konu alıyor.

Başrollerinde Funda Eryiğit’in “Ayşe” karakterini, Caner Cindoruk’un televizyon programcısı “Kemal”i, Zerrin Tekindor’un Ayşe’nin kayınvalidesi “İlter”i ve Azra Aksu’nun Ayşe’nin kızı “Öykü”yü canlandıracağı dizinin oyuncu kadrosu genişledi.

Diziye dört yeni isim katıldı

“Çok Uzak, Çok Yakın” kadrosuna Günay Karacaoğlu, Serhat Özcan, Cem Sürgit ve Sema Öztürk dahil oldu. Günay Karacaoğlu, “Kemal’in annesi Sevtap” karakterine, Serhat Özcan “Kemal’in babası Memduh”a, Cem Sürgit “Kemal’le aynı kanalda çalışan Caner”e, Sema Öztürk ise “Pelin” karakterine hayat verecek.