İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çanakkale’de çıkan ve geniş bir alana yayılan orman yangınında 1000 hektarlık alanın kül olduğunu açıkladı. Yangına 22 saat boyunca havadan ve karadan yoğun şekilde müdahale edildiğini belirten Yerlikaya, ekiplerin aralıksız çalıştığını ve yangının kısa süre içerisinde tamamen kontrol altına alınmasının hedeflendiğini vurguladı. Yerlikaya ayrıca, yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, zarar gören bölgelerde hasar tespit çalışmalarının başlatıldığını ifade etti.

Kaynak: DHA