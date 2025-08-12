İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çanakkale’deki orman yangınında 1000 hektar alanın zarar gördüğünü açıkladı. Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Yerlikaya, “22 saat içerisinde yoğun bir müdahale yapıldı. İnşallah yangın tamamen kontrol altına alınacak” dedi.

Yangınla mücadele çalışmalarını yerinde incelemek üzere Çanakkale’ye gelen Bakan Yerlikaya, Çanakkale Valisi Ömer Toraman ve AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider tarafından karşılandı. İlk olarak alevlerin sıçradığı Güzelyalı Mahallesi’ne geçen Yerlikaya, burada Güzelyalı Jandarma Eğitim Merkez Komutanlığı ve Çanakkale Yangın Kontrol Merkezi’ni ziyaret etti.

Yanan bölgelerde incelemelerde bulunan Yerlikaya, yetkililerden son durum hakkında bilgi aldı. Evi yanan vatandaşlarla da bir araya gelen Bakan Yerlikaya, geçmiş olsun dileklerini iletti. Sohbet sırasında yangının bilançosunu paylaşan Yerlikaya, 1000 hektar alanın kül olduğunu belirterek, ekiplerin yoğun çabasıyla yangının kısa sürede tamamen söndürüleceğini ifade etti.