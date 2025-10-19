Kale Grubu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay’ın sektördeki teknik eleman ihtiyacına dikkat çekmesinin ardından, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ile iş birliğiyle kurulan Yapı Yüzey Tasarımı Teknikerliği Programı bu yıl ilk öğrencilerini kabul etti. Üniversite-sanayi ortaklığıyla hayata geçirilen program, Türkiye’de alanında ilk ve tek olma özelliği taşıyor.

Yeni dönemde eğitimine başlayan 22 öğrenci, yapı malzemeleri, yüzey kaplama teknolojisi, yapı teknolojisi, yalıtım ve izolasyon, teknik resim ve perspektif gibi derslerle sektöre yönelik uygulamalı eğitim alıyor. İş garantili model sayesinde öğrenciler, 3+1 sistemle son dönemlerini sektörde geçirerek mesleki deneyim kazanacak.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, programın Kale Grubu’nun önerisiyle şekillendiğini belirterek, “Sektörün ihtiyaçları doğrultusunda açılan bu bölüm, iş dünyasının talep ettiği nitelikli teknik eleman açığını kapatacak. Şu anda Türkiye’de bu alanda ilk ve tek bölümüz. Öğrencilerimiz büyük bir heyecanla eğitimlerine başladı” dedi.

Temel Bilimler Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Başkanı Doç. Dr. Can Temel ise yapı yüzey tasarımı teknikerliğinin, inşaat sektöründe uzmanlık gerektiren yeni bir alan olduğuna dikkat çekti. Temel, “Endüstriyel seramiklerin montajı, kesimi ve yapıştırması ileri teknik bilgi gerektiriyor. Piyasadaki ustaların kapasitesi bu noktada yetersiz kalıyor. Bu program, bu açığı kapatmayı hedefliyor” ifadelerini kullandı.

Program öğrencilerinden Nihan Asiltürk, sürdürülebilir ve çevre dostu konut tasarımları üzerine çalışmak istediğini belirterek, “Amacım kendi enerjisini üreten, su hasadı yapan, ekolojik ve ekonomik kerpiç evler tasarlamak. Bu bölümün beni bu hedefe ulaştıracağına inanıyorum” dedi. Öğrencilerden Gülşen Öz ise mimarlık ve inşaat alanına duyduğu ilgiden dolayı bölümü tercih ettiğini ve Kale Grubu bünyesinde çalışmayı hedeflediğini söyledi.