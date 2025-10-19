Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’daki sivil ve kritik altyapılara yönelik hava saldırılarını sürdürdüğünü bildirdi.

Zelenskiy, son bir haftada Rus ordusunun ülkesine yönelik saldırılarda 3 bin 270 insansız hava aracı (İHA), 1.370 güdümlü bomba ve yaklaşık 50 farklı füze kullandığını belirtti. Ukrayna’nın hava savunma kapasitesini güçlendirmeye çalıştığını ifade eden Zelenskiy, savaşın sona erdirilmesi için daha önce defalarca koşulsuz ateşkes ve saldırıların durdurulmasına yönelik önerilerde bulunduklarını kaydetti.

Zelenskiy, süreci yavaşlatan ve halkı hava saldırılarıyla terörize eden tarafın Rusya olduğunu vurguladı. Ayrıca müttefik ülkelere, Rusya’ya baskı uygulayarak barışı sağlama çağrısında bulunarak, “Putin’i görüşmelerle durdurmak işe yaramaz, baskı gerekiyor” dedi.