Yenimahalle Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, günlük program kapsamında ilçenin tüm mahallelerinde asfalt yama çalışmalarını sürdürüyor. Şentepe Kayalar, Batıkent Turgut Özal, Yenibatı ve Gazi Mahallesi’nde yama işlemleri tamamlanırken, Özevler 953. Sokak’ta asfalt serim çalışmaları devam ediyor.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, altyapı ihtiyacı olan bölgelerin düzenli olarak tespit edildiğini belirterek, “İlçemizde yenileme gerektiren yerlerde asfalt serimi, bordür, kaldırım ve tretuvar çalışmaları emekçilerimiz tarafından titizlikle yapılıyor” dedi.

Alt yapıda sorunsuz bir ilçe hedeflediklerini vurgulayan Başkan Yaşar, “Hemşehrilerimizin temiz sokaklarda güvenli şekilde seyahat etmesi için çalışmalarımız aralıksız devam edecek. Göreve geldiğimizde altyapı konusunda eksiksiz bir Yenimahalle oluşturma sözü verdik. Ekiplerimiz gece gündüz çalışarak bu hedefe adım adım yaklaşıyor. İlçemizi huzurlu, güvenli ve geleceğe hazır bir yer haline getirmek için emek veriyoruz” ifadelerini kullandı.