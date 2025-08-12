Pursaklar Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği 4. Pursaklar Çocuk Şenliği, üç hafta boyunca ilçenin farklı mahallelerinde düzenlenen etkinliklerle çocuklara unutulmaz anlar yaşattı. Her gün illüzyon gösterileri, interaktif oyunlar, çeşitli yarışmalar ve renkli etkinliklerle dolu geçen şenlikte, minikler alandaki oyun gruplarında doyasıya eğlendi. Etkinliklere katılan çocuklara patlamış mısır ve pamuk şeker ikramı da yapıldı.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, şenlik boyunca çocukların mutluluğuna ortak olduklarını belirterek, “Üç hafta boyunca ilçemizin farklı mahallelerinde çocuklarımızın gönüllerince eğlenebilmeleri için 4. Pursaklar Çocuk Şenliğini gerçekleştirdik. Her gün şenlik alanlarını ziyaret ederek onların coşkusuna ve heyecanına ortak olduk. Tüm çocuklarımızın keyifli vakit geçirdiğini görmek bizi mutlu etti. Çocuklarımızın yüzlerini güldürmeye devam edeceğiz” dedi.

Şenliğin son gününde de çocukları yalnız bırakmayan Başkan Çetin, etkinlik alanında miniklerle sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.